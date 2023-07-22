Зарядкавід телефону, що вибухнула, мало не вбила дитину у Вінниці

Бувають випадки, коли гаджети просто вбивають своїх господарів. Такий випадок, наприклад, стався у Таїланді з чоловіком, який поставив телефон заряджатися — з ним в руці його і знайшли через три дні.

Як повідомляють в ГУ ДСНС у Вінницькій області, надзвичайна ситуація напередодні сталася у Вінниці, де в результаті вибуху залишеного у розетці зярядного пристрою від телефону опіки отримала 14-річна дівчинка.

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«Близько 3-ї години ночі дитина прокинулася від відчуття сильного печіння тіла та покликала на допомогу маму, яка спала в іншій кімнаті. Дівчинка встигла зняти футболку, яка зайнялася, та все ж отримала опіки. Матір самотужки ліквідувала загоряння та викликала медиків», — йдеться у повідомленні.

Наразі дитина госпіталізована. Рятувальники закликають людей не залишати увімкнені зарядні пристрої, а також користуватися лише сертифікованими побутовими приладами.

Раніше спеціалісти розповідали, як правильно заряджати смартфони та застерігали від того, аби залишати гаджети на зарядці на всю ніч — сучасні пристрої, як правило, заряджаються за кілька годин.

Фото зі сторінки ДСНС

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