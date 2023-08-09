Країни Заходу дедалі більше схиляються до того, щоб посадити Київ за стіл перемовин із москвою, і саме від них залежить майбутнє України: чи чекає країну корейський сценарій, чи остаточна втрата як територіальної цілісності, так і суверенітету. Про це в коментарі заявив військовий експерт Олег Жданов.

На його думку, корейський сценарій, що активно обговорюється в західній пресі, для України цілком можливий.

«Річ у тому, що все залежатиме від наших партнерів. Тут ми не самостійні в прийнятті рішень. Якщо на Заході буде ухвалено таке рішення, то цілком імовірно, що нас можуть посадити за стіл переговорів, і це буде „Мінськ-3“. Це й буде корейський сценарій», — сказав він.

При цьому експерт наголосив на тому, що Україна ходить по лезу бритви.

«Саміт у Саудівській Аравії ще не встиг закінчитися, а вже Wall Street Journal, а потім і Spiegel написали, що Україна погодилася розпочати мирні переговори, не обумовлюючи умови виведення російських військ. Spiegel ще написав, що ми погодилися на припинення вогню на період переговорів, бо це означає „Мінськ-3“, це корейський сценарій. Наразі загроза величезна», — додав він.

Жданов пояснив, що, по-перше, це означатиме капітуляцію України, а по-друге, відкладену війну, тобто третю війну.

«Але наскільки ми будемо готові до третьої війни, ось питання. І як росія зможе підготуватися? Щойно ми погодимося на припинення вогню та мирні переговори, відразу з росії почнуть знімати санкції, тому що дуже багато охочих повернути росію в торгівлю та відновити економічні відносини з росією», — зазначив він.

Проте, переконаний співрозмовник, на Україну може чекати ще сумніший сценарій — повна втрата суверенітету.

«Дай Бог, щоб цей варіант із Саудівською Аравією був нам на користь. Але бачите, скільки підводних каменів ми вже зустріли буквально в перші дні існування цього саміту. І ми можемо опинитися ще й у статусі країни, яка втратила території та втратила територіальну цілісність та суверенітет», — вважає Жданов.

Ба більше, додає співрозмовник, щодо України також розглядається варіант здачі територій росії в обмін на входження України в НАТО та ЄС.

«Росія ніколи не залишить нас на самоті. Ніколи. А тим більше, здобувши хоч частину території, фактично перемагаючи у цій війні, — за такого розкладу вони здобули перемогу, ми програли — почнеться створення п'ятої колони. І рано чи пізно, через один-два цикли місцевих виборів, вони знову матимуть перевагу в місцевих радах, а можливо, й у Верховній Раді, та схилятимуть Україну до східного курсу, до себе. Але вони нас не залишать, якщо нас не приймуть. До речі, існує навіть такий варіант, що території в обмін на НАТО та ЄС є терміновим прийняттям, бо Захід розуміє, що росія ніколи не залишить. Неважливо, чи буде путін, Іванов, Петров, Сидоров, поглинання України буде, і це буде принципове питання для існування російської імперії», — зазначив він.

Іншими словами, вважає Жданов, якщо до саміту G20 в Індії, який заплановано на вересень, буде вироблено документ щодо припинення вогню та початку переговорів, Україну змусять його підписати.

«Пастка в тому, що ніхто не питатиме: змушуватимуть припинити вогонь», — підсумував він.

Резюмуючи, експерт навів за приклад український контрнаступ.

«Ми сьогодні життям наших військових виправляємо помилки, особливо у довгострокових термінах постачання нам озброєння, намагаємося досягти максимального результату. Нам дуже важко, тому що оборона справді підготовлена досить ретельно, досить грамотно, і вона міцна. І ми сьогодні змушені її проривати такою ціною, дуже довго, дуже криваво та дуже повільно, не так швидко, як хотілося б. І знову ж таки ми не можемо висловити претензії Заходу, з одного боку, а з іншого боку, вони кажуть, що вони зробили все, що могли», — констатував він.

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