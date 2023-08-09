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Світ

Бойові дрони знову влаштували переполох у москві (відео)

8:49 9 серпня 2023
Безпілотник у небі

У столиці країни-агресорки росії, яка вже неодноразово зазнавала атак БПЛА, знову заявили про «спроби прольоту двох дронів» над містом.

Мер москви сергій собянин заявив, що «пара бойових безпілотників була збита ППО». Один — у районі Домодєдова, другий — у районі Мінського шосе.

«Наразі інформації про постраждалих від падіння уламків немає. Екстрені служби працюють на місці», — заявляв собянин.

Російські паблики пишуть, що дрони заходили на москву одночасно з двох напрямків: з південного заходу та з півдня. Відстань між точками, в яких було збито БПЛА, становить близько півсотні кілометрів. І публікують відео, зняте очевидцями.

 

Також стверджується, що безпілотники було збито з різницею у часі в 16 хвилин.

 

Нагадаємо, що наприкінці липня та на початку серпня безпілотники пошкодили будівлю москва-сіті.

Ілюстративне фото з мережі

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