Шестеро загиблих: масштабна НП на російському заводі з виробництва вибухівки

У росії не минуло й десяти днів після масштабної пожежі на підприємстві в Нижньому Новгороді, як сталося чергове резонансне НП. У Чапаєвську Самарської області на заводі з виробництва хімічної продукції та вибухових речовин пролунав потужний вибух. Місцева влада повідомила про загибель шести осіб. Ще двоє отримали поранення. Причина вибуху поки що не називається.

У прес-службі управління СКР у Самарській області повідомили, що на місце події виїхали представники слідчих органів.

Завод належить АТ «Промсинтез», яке було створено у 1997 році як підприємство з виробництва вибухових речовин на базі Самарського Сергіївського заводу. Компанія позиціонує себе як одного з головних виробників вибухівки в росії та СНД. Завод у Чапаєвську випускає, зокрема, нітробензол, тротил та амонал.

За деякими даними, детонація сталася під час робіт на трубопроводі у виробничому цеху. Депутат держдуми Олександр Хінштейн стверджує, що на трубах могли залишитися залишки вибухових речовин, що і стало причиною НП.

Тим часом територію країни-агресора продовжують атакувати безпілотники, а в тимчасово окупованих населених пунктах Донбасу та півдня України на повітря злітають російські склади з боєприпасами.

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