«Дістала вже своєю вульгарністю»: мовчунку Сєдокову висміяли за інтимні подробиці шлюбу

Уродженка Києва співачка Анна Сєдокова, з якої навесні кепкували через зайву вагу, знову стала об’єктом для насмішок окупантів. Артистка, яка обрала криваві рублі і розважає російську публіку, не промовивши жодного слова про рідну Україну, стала запрошеною гостею гумористичного шоу Павла Волі на пропагандистському каналі.

Під час запису шоу Сєдокова показала ведучому кілька інтимних поз для зйомок у чоловічому журналі: екс-солістка «ВІА-гри» повторила відомий знімок Кім Кардаш'ян, на якому на її сідницях стояв келих шампанського. Телеведучий поцікавився у співачки, як ставиться до її відвертих фото чоловік, латвійський баскетболіст Яніс Тімма. Анна зізналася, що спортсмен знав, з ким одружився, тому спокійно сприймає її витівки.

Під час розмови Павло згадав інтерв'ю Сєдокової, в якому вона заявила, що їхній інтим із чоловіком може тривати до двох годин. Комік, не приховуючи цікавості, запитав, чим же так довго співачка займається з Янісом. Анна здивувалася, що для когось дві години — це багато. Співачка пояснила, що все залежить від того, з якого моменту ви вважаєте, що ваш інтим почався.

«Буває дві години, буває цілий день. Ти не практикуєш так? Знаєш, від чого залежить задоволення жінки? Від розслаблення! Якщо ти зумів жінку розслабити перед цим, щоб вона припинила переживати, думати про всякі дурниці. А на це на все потрібен час — ось тобі і дві години. Ну і прелюдія», — збентежила Сєдокова шоумена відвертою розповіддю.

Та навіть російська публіка, яку Сєдокова так вихваляє, не оцінила її відвертості. Користувачі соцмереж не приховували свого обурення і залишали гнівні коментарі.

«Дістала вже своєю вульгарністю», «Жінко, де ваша скромність, порядність, повага до себе», «Як ця стара вже дістала» — писали обурені фоловери.

Нагадаємо, раніше росіяни вже висміювали Сєдокову за танець у рожевому латексі.

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