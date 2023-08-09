У Міноборони спростували інформацію про рейд ЗСУ на Херсонщині

У Міністерстві оборони України не підтвердили інформацію щодо проведення ЗСУ операції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, передає «УНН».

Як заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, ЗСУ та Генштаб ЗСУ «не підтверджують цю інформацію станом на зараз». Вона закликала довіряти «тільки офіційним джерелам» і враховувати, що будь-яка інформація щодо зони бойових дій може впливати на перебіг подій на фронті.

«Все, що подають Генштаб та Міністерство оборони — це інформація, яка безпечна для ведення наших бойових дій», — наголосила вона.

Коментуючи кадри Головного управління розвідки Міноборони, як спецпідрозділ «Артан» бере в полон російських окупантів, заступник міністра зазначила: «Було поставлене одне із завдань. Це завдання було виконане. Ми не можемо розсекречувати, що саме. Але ніхто не приховував учора, що завдання виконали і все».

За інформацією Ганни Маляр, на даний момент основним напрямом для ворога залишається Куп'янське, де противник сформував наступальне угруповання та намагається рухатися вперед, але безуспішно. Росіяни вже кілька днів ведуть безуспішні наступальні дії у Сіньківці Харківської області. Їхня мета на Куп'янському напрямку — прорвати оборону ЗСУ та вийти безпосередньо до Куп'янська.

«Інтенсивність бойових дій та ворожих обстрілів висока. По деяким позиціям буває по кілька змін положення за день. Усі необхідні рішення щодо посилення нашої стійкості оперативно прийняті на місці командирами та командуванням східного угруповання військ», — зазначила вона.

А на Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують наступальні дії на південному фланзі, закріплюються на досягнутих рубежах. Росіяни роблять спроби відновити втрачене становище на околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. У напрямку Урожайного, Приютного та Вербового наші захисники мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Сєвєрного, Новомихайлівки та Старомайорського. Наші бійці не залишають ворогові шансу на просування та повернення втрачених позицій», — додала заступниця міністра.

Раніше Ганна Маляр повідомляла, що українським військовим вдалося на півдні на деяких ділянках прорвати першу лінію оборони противника, а заступник командувача Оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін підтверджував захід ЗСУ на першу лінію оборони окупантів.

Фото із соцмереж

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