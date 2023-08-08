Продавлюють і рухаються вперед: ЗСУ на Таврійському напрямку зайшли на першу лінію оборони росіян

Збройні сили України на Таврійському напрямку вже зайшли на першу лінію оборони російських окупантів.

Про це заявив заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» зі стратегічних комунікацій Сергія Кузьміна в ефірі телемарафону.

«Ми вже зайшли на першу лінію окупантів. Вона дуже складна, але наші військові продавлюють її, ми рухаємося вперед. Цей рух дещо уповільнений мінними загородженнями та нестачею у нас авіації», — розповів Кузьмін.

Раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що українським військовим удалося прорвати першу лінію оборони на деяких ділянках півдня. Нині вони вийшли на проміжну лінію, хоча на Мелітопольському та Бердянському напрямках російські війська мінують позиції в три шари, а також укріплюють і бетонують ключові для них панівні висоти. Це дуже уповільнює рух українських Збройних сил.

Проте незважаючи на всі труднощі цифра знищених бійцями ЗСУ російських ворогів вже перетнула позначку у 250 тисяч.

Фото Генштабу ЗСУ

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