«В останні хвилини хотів за допомогою води хоч якось знеболити»: на Вінниччині рій бджіл закусав до смерті 55-річного чоловіка

Нещодавно «ФАКТИ» писали про те, що завершилося розслідування і відбувся суд над лікарем, якого звинувачували в неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до смерті пацієнтки. А зараз поліцейські Вінниччини розслідують трагічний інцидент, який стався 23 липня у райцентрі Іллінці. Просто серед білого дня бджолиний рій напав на перехожих. Це сталося через недбалість місцевого пасічника — з його трактора впав вулик, а він поїхав собі далі… В результаті шестеро людей опинилися в лікарні, а 55-річний Олександр Стрихар помер внаслідок анафілактичного шоку ще до приїзду медиків. Його рідні та близькі вимагають суворого покарання винуватцю й не погоджуються із трактуванням «нещасний випадок».

«Шокує те, що сам бджоляр був у захисному костюмі. Відповідно, він чудово усвідомлював, що робить і наскільки то небезпечно»

- Надзвичайно боляче розповідати про тата в минулому часу, осиротів наш дім, мама ледь тримається на медикаментах, тому що він помер в неї на очах, — розповів «ФАКТАМ» син загиблого Іван Стрихар. — Мій тато Олександр Іванович був будівельником, шанованою людиною в Іллінцях. З покійним дідусем будував будинки від фундаменту і до моменту встановлення меблів, чим був і цінним для людей, так як не потрібно було шукати електриків, сантехніків чи монтажерів вікон. Це все він робив сам. Крім роботи, дуже любили з мамою займатись овочівництвом — вирощування помідор, огірків, картоплі, капусти, баклажанів, болгарських перців, полуниці, малини, ожини. Планували зробити теплицю для вирощування полуниці, тепер її зроблю я, в пам'ять про нього, для мами. Хоч і живу зараз у Києві, але знайду час, бо це святе!

23 липня, пригадує син, батько як завше повертався велосипедом зі свого будинку на вулицю Соборну до батьківської хати, де, на той момент перебувала дружина.

- По дорозі потрапив в епіцентр подій, на пасічника, який вдень вирішив перевезти бджіл населеним пунктом! Тато отримав дуже багато укусів і чим скоріше поїхав додому до мами. По приїзду батько, зі слів мами, був опухлим, став нерозбірливо кричати про бджоли, намагався дійди до хати, але вже дуже хитався, кроки давались складно. В останні хвилини він ще побіг до ванної кімнати, бідолашний, думав за допомогою води хоч якось знеболити себе, адже це страшно уявити, як він мучився. Мама негайно визвала швидку допомогу і побігла до сусідів, які є медичними працівниками, чоловік — педіатр, а жінка — медична сестра. Вони і надавали першу медичну допомогу тату. Жінка вколола дексометазон, а її чоловік робив штучне дихання і масаж серця. По приїзду швидкої лікар-сусід Атаманюк разом із медиками за допомогою дефібрилятора пробували запустити серце, але, на жаль, дива не сталось.

Дружина Олександра Стріхара

Пасічник Василь Янчук, через якого помер мій тато, дзвонив до нас того ж вечора, пропонував кошти, але ми відмовились. А далі сказав, що готовий прийти до нас, щоб ми йому в серце ніж встромили. Мабуть, подумав, що ми так само відносимось до людського життя, як і він сам.

Іван Стрихар перераховує численні порушення, яких допустився бджоляр. В першу чергу, додає він, пасіку не можна перевозити в денну пору, а вулики були не закріплені.

- Кришки на них не зафіксовані і платформа без бортів була, про що, як стверджує пасічник, він знав. Перші жертви укусів бджіл були задовго до зустрічі мого батька з цим чоловіком. І навіть перші жертви укусів, свідки, які кричали чоловіку зупинитись, ніяк не вплинули на нього. Зупинився він лише тоді, коли з відкритої платформи його причепа падали рамки. А зупинила поліція бджоляра тоді, коли він майже доїхав до місця призначення. Почувши від поліції про скоєне, найперше, що він сказав: «Помолюся за всіх у Бога». Але навіть це не головне. Шокує те, що сам бджоляр був у захисному костюмі. Відповідно, він чудово усвідомлював, що робить і наскільки то небезпечно. Тому його спроби відбілити себе виглядають абсурдними.

«Пасічник Василь Янчук сказав, що готовий прийти до нас, щоб ми йому в серце ніж встромили»

Сам бджоляр Василь Янчук заявив «ФАКТАМ», що того дня віз пасіку на поле із соняшниками.

- Життя людини не повернеш, вину визнаю. Нехай ті, хто хочуть займатись бджолами, перевозять їх вночі. Бо моя кар’єра тепер з ними завершилась. Як буде покупець, продам вулики, — каже він. — До перевезення бджіл готувався. Хотів виїхати о п’ятій ранку, втім, час не розрахував. Тому десь виїхав о дев'ятій ранку. Віз вулики трактором з причепом, поруч у кабіні був помічник. Ми зняли маски з обличчя, адже були впевнені, що закріпили вулики добре. Але дороги в нас жахливі. Тому причіп затрусило в одній з ям так, що відкрилась кришка. Тому спинився і обтягнув вулик плівкою, поїхав далі. А потім мені подзвонили з поліції, заявили, що я тікаю. Я просто хотів далі поїхати з місця, щоби ще більше комах не вилетіло.

За фактом смерті Олександра Стрихара наразі розпочато кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» з позначкою «нещасний випадок». Поки що підозру нікому не оголошували.

- Під час руху трактора, яким керував місцевий житель, що перевозив власну пасіку, один з вуликів випав із причепу, відкрився і з нього вилетів рій бджіл. Вони покусали місцевих, — повідомила «ФАКТАМ» речниця ГУНП у Вінницькій області Заріна Маєвська. — 55-річний чоловік загинув на місці, ще шістьох людей — госпіталізували. Остаточну кваліфікацію цій справі нададуть після проведення слідчих дій.

Проте згорьовані рідні загиблого чоловіка зазначають — враховуючи всі порушення, а також поведінку пасічника під час перевезення бджіл, вони домагатимуться в суді покарання згідно чинного законодавства, так як не вважають цю трагедію нещасним випадком.

Раніше «ФАКТИ» писали про трагедію на Черкащині: під час купання втопилася 11-річна дівчинка.

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