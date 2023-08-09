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Спорт

Не дожив тиждень до дебюту в профі: трагічно загинув 18-річний український боксер (фото)

16:42 9 серпня 2023
Микита Бабич

18-річний перспективний український боксер Микита Бабич втопився, купаючись в озері у селі Пухівка, що під Києвом. Раніше чемпіон світу з серфінгу гаваєць Калані Девід потонув в океані.

Як повідомляє сторінка Luckypunchnet в Instagram, хлопець не зміг утриматися на воді після того, як його схопила судома. Тіло спортсмена рятувальники знайшли лише за кілька днів після того, як рідні забили на сполох через його зникнення.

Примітно, що останнє фото, розміщене на сторінці Микити в Instagram, було зроблено якраз на березі злощасного озера. «Природа і є те джерело краси, якого вистачає на всіх, з якого кожен черпає по мірі розуміння», — поділився боксер своїми філософськими думками з підписниками…

Додамо, що Бабич, який перебував у клубі «Світ боксу» (тренер — Арсен Бабаян), не дожив тиждень до свого дебютного поєдинку на професіональному рингу проти Михайла Хайнутдінова, який мав пройти у Броварах у рамках вечора боксу від промоутерської компанії Top Boxing Generation.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні з рашистами загинув український чемпіон Європи з боксу Максим Галінічев.

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