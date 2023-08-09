Відкрите взуття на низькому ходу: як підібрати собі лук у французькому стилі

Легендарний французький стиль в одязі оповитий численними міфами, та усе ще залишається одним з найбільш затребуваних та популярних. У чому ж насправді криються його секрети — розібрався український стиліст Матвій Калугін, який розповідав про трендові літні аксесуари.

Він підготував готові луки за аналогією до образів реальних французьких блогерок, адже чимало слідкує саме за стилем француженок.

Безумовно, додає він, складно уніфікувати всіх людей, та виділити декілька основних засад, які вирізняють їхній стиль, реально.

«Незавершеність образів у позитивному ключі. Більшість француженок не бачить необхідності в тому, аби ретельно добирати аксесуарну групу, мати салонну укладку та контуринг обличчя. Зазвичай це буде 60−70% завершеності образу, присутня якась недомовленість, яка компенсується харизмою та внутрішньою енергією. Любов до простих, зрозумілих поєднань в стилі casual. Дуже часто ви побачите на них джинси навіть влітку, компанію яким складатиме звичайна майка чи оверсайзна сорочка. Також часто на француженках можна помітити джинсові шорти або розслаблені літні штани.

Низький хід. В літніх образах французьких блогерок я найчастіше спостерігаю відкрите взуття на низькому ходу, таке як сандалії, акуратні шльопанці чи балетки.

Інколи можуть трапитися акуратні підбори на kitten heel, але не більше — зайва претензійність на повсякдень їм не притаманна!" ⠀

Statement-сумка, яка формує образ — це теж французький стиль. Інколи представниці прекрасної статі цієї країни можуть «бавитися» звичайними авоськами чи трендовими варіаціями сумок, та зазвичай це буде дорожча, якісніша та впізнавана модель, яка додаватиме стилізаціям легкого шику. Часто це моделі від Celine, Saint Laurent, A.P.C., Polène, Chloé. Ну і звісно, куди без Chanel.

«Делікатна сексуальність, яка виражається у першу чергу через настрій, власну подачу та впевненість у собі! Та все ж француженки не гребують тим, аби розстібнути ґудзики на сорочці, вдягнути відкритий топ чи напівприталену сукню. До речі, більшість речей із добірки досить budget-friendly. Для того, аби створити собі лук у французькому стилі не обов"язково витрачати багато коштів! Речі досить прості, зрозумілі та їх можливо віднайти у будь-якому сегменті».

Нагадаємо, як обрати собі класні літні шорти.

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