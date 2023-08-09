Закордонний відпочинок Дубинського під час війни: як виглядають готелі, де зупинявся нардеп

Народному депутату Олександру Дубинському оголосили про підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон (ч. 1 ст. 366 КК України). Про це пише УП із посиланням на джерело у правоохоронних органах. До цього слідство з'ясувало, що нардеп отримав дозвіл залишити Україну під приводом супроводу батька та самостійно покинув її межі. У свою чергу, батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня 2023 року, а потім повернувся в Україну 11 липня 2023 року. Сам нардеп повернувся до України лише 27 липня 2023 року.

Судячи з країн, які він відвідав за цей час, він займався, ймовірно, був не у робочих справах.

«Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, з 20 по 27 липня нардеп перебував в Іспанії та зупинявся у розкішних готелях: Mediterraneo у Кастельдефельсі та Vincci Bit у Барі», — пише УП.

Як писав співзасновник «Демсокіри» Антон Швець, він помітив нардепа у соцмережі його дівчини — Олени Деккерт, яка мешкає у Барселоні.

На фото, оприлюдненому в соцмережі Олени, видно татуювання, яке схоже на татуювання Дубинського на нозі.

Під час свого вояжу нардеп зупинявся в дорогих готелях. Так, вартість проживання у двухмісному номері за одну ніч у чотиризірковому готелі Mediterraneo у Кастельдефельсі, згідно з цінами на сервісі Booking.com, може сягати понад 13 тисяч гривень на добу. Мінімальна тривалість проживання — дві ночі.

У якому номері та скільки ночей провів у готелі Дубинський — невідомо.

готель Mediterraneo

Готель Vincci Bit, як і попередній заклад, де зупинявся Дубинський, має чотири зірки. Він розташований за десять хвилин ходьби від пляжу Мар-Белла. В описі вказується, що всі номери комфортні, а поверхи оформлені «в унікальному стилі за проєктами таких графіті-художників як Алекс Трочут, Маттей Море та Лоренцо Петрантоні».

Готель Vincci Bit

Вартість однієї ночі для двох осіб у цьому готелі може сягати 27 тисяч гривень. Інформація про кількість ночей та обраної категорії номера також відсутня.

Нагадаємо, наприкінці липня Дубинський підтвердив, що отримав право на виїзд із України для супроводу батька до нібито іноземної онкологічної клініки.

«У зв'язку зі складним діагнозом та відсутністю можливості для лікування батька в Україні ми змушені проводити частину аналізів та терапії за кордоном. Для цього ми звернулися до МОЗ з усіма підтверджуючими документами та отримали право виїхати», — написав політик у своєму Telegram.

9 серпня Дубинський з'явився черговий допит у ГБР. Пізніше у себе в соцмережах він підтвердив, що йому оголошено про підозру, поскаржився на «політичне замовлення» та висловив упевненість, що «справа проти нього розвалиться».

4 серпня депутата викликали до ГБР у Києві в рамках кримінального провадження, яке розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 3 серпня працівники ГБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубинського, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводу батька на лікування. Правоохоронці перевіряють обставини, пов'язані з виїздом народного депутата за кордон у період воєнного стану. Зокрема, як депутат виконував свої обов'язки, перебуваючи за кордоном, підписував документи та інші важливі деталі.

Якщо вина нардепа буде доведено, його відпочинок, згідно з ч. 1 ст. 366 КК України, може йому «коштувати» шість років позбавлення волі.

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