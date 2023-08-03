СБУ та ДБР прийшли з обшуком до нардепа Дубінського: у чому його звинувачують (фото)

Правоохоронці навідалися з обшуками до колишнього «слуги народу» Олександр Дубінський, який є фігурантом санкційних списків США.

В СБУ не називають прізвище фігуранта розпочатого провадження, але зазначають, що СБУ і ДБР проводять обшуки у народного депутата, який під виглядом лікування родича поїхав на відпочинок за кордон. Перевіряються обставини та законність його виїзду за кордон у період воєнного стану. Про те, що йдеться саме про Дубінського, пише «Лівий берег» з посиланням на власні джерела.

Фото СБУ

«За даними слідства, народний обранець поїхав за межі нашої держави під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно — без фактичного супроводу парламентаря. Крім того, правоохоронці розслідують факти підписання народним депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їхнє підроблення», — йдеться у повідомленні.

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 366 (службове підроблення); ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статей передбачає покарання до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що днями народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Холодов подав до Ради заяву про складання мандату. Це сталося після того, як стало відомо про його перебування на Кіпрі.

А наприкінці липня парламент достроково припинив повноваження ще одного «слуги народу» — Юрія Арістова. Скандал розгорівся після того, як стало відомо про відпочинок заступника голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки на Мальдівах.

Фото СБУ

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