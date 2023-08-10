Ризикнула знятись оголеною: українська актриса провела еротичну фотосесію в акваріумі
Українська акторка Наталка Денисенко, яка іноді любить «дивувати» прихильників відвертими фото, здійснила новий творчий експеримент: знялась оголеною у акваріумі.
Свої дії вона пояснила специфікою професії.
«А ви знаєте що для акторської професії треба вміти і пірнати? Так, іноді можуть бути складні сцени в воді — звичайно, їх можуть виконати каскадери-дайвери, але крупний план під водою замість актора ніхто не зробить», — написала українська красуня.
Крім того, пише актриса, в кінці зйомки треба було вилазити з акваріума, а з одягу просто «лилося», і щоб не замочити студію, спочатку «вийшла» сукня, а потім вже вона сама.
У фотосесії Наталка позує в образі русалки: на ній — легка сукня, поверх якої накинута сітка.
На двох знімках артистка зображена повністю оголеною, але при цьому вона цнотливо прикриває «вразливі місця» долонею.
На випадок заперечень «строгих моралістів» актриса зробила допис: «Якщо що — чоловік затвердив». І рішення його було твердим та остаточним.
Як відомо, чоловік Наталки актор Андрій Федінчик вирішив йти воювати ще до повномасштабного вторгнення росії, а коли почалася війна, пішов на фронт добровольцем.
Раніше «ФАКТИ» писали про іншу «напружену» ситуацію, в яку потрапляла Наталка Денисенко, і який вона знайшла вихід з неї.270