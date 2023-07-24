Наталка Денисенко у відвертому купальнику викликала бурхливу реакцію мережі: що сказав чоловік

Українська акторка Наталка Денисенко, яка разом з подругою Оленою Світлицькою відпочила на морі в Туреччині, поділилилася в соцмережі пляжними фото в купальнику. Однак відвертий пляжний костюм з пікантними вирізами захейтили в коментарях. Фоловери розкритикували відвертий образ акторки, назвали купальник жахливим, а самі фото недоречними.

Наталка каже, що очікувала подібної реакції і зовсім не засмутилася. Бо ж головний критик для неї — її чоловік Андрій Федінчик, який зараз захищає країну.

«Спасибі всім хейтерам за таку активність під моїм попереднім дописом. Сумно, звичайно, що незвичайний купальник і природне підтягнуте тіло викликають у людей бажання писати колючі коментарі, але це навіть повеселило (тому що я точно знаю, що саме спонукає людей писати подібне). Найголовніше для мене — те, що сказав про ці фото мій чоловік», — написала актриса.

До речі, Андрій підтримав дружину та засипав її компліментами.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Оля Полякова не стала терпіти образливі коментарі на адресу її доньки Марії та пригрозила авторам публікації судом.

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