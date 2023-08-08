Два грубих слова: розкрито зміст обурливого послання принца Гаррі принцу Вільяму

Непрості відносини принца Гаррі з його рідним братом Вільямом залишаються у центрі уваги світової преси. Від'їзд молодшого сина короля Чарльза III у США завдав серйозного удару по родинних зв'язках між спадкоємцями, відновити які буде складно.

Про один епізодів, з якого, ймовірно, з'явився «холод» у відносинах між братами, пишуть британські ЗМІ.

За словами інсайдерів, одним із найбільш серйозних випробувань для корони виявився документальний фільм Netflix про життя Гаррі та його дружини Меган Маркл як членів королівської родини. У цій стрічці вони розкрили деталі своїх стосунків із ріднею принца, які припали не до смаку мешканцям Букінгемського палацу.

Журналіст Валентайн Лоу у своїй книзі «Придворні: прихована сила за короною» розповідає про один інцидент, який до глибини душі вразив усіх, хто знайомий із ситуацією у королівській родині.

За словами джерела, практично відразу після виходу фільму на Netflix Вільям вирішив вийти на зв'язок із братом для того, щоб обговорити складну ситуацію. Він відправив Гаррі повідомлення, в якому запитав, чи може він прийти і поговорити з братом. Відповідь була несподіваною і складалася всього з двох слів, які не могли не обурити вихованого у «класичному стилі» Вільяма: «Не приходь» («Don't come»).

Лоу пише, що Гаррі був такий стурбований тим, що інформація про візит Вільяма потрапить у пресу, що вважав за краще не бачити свого брата, аби не ризикувати через витік. «Для всіх, хто знав, що відбувається, це було несамовито», — стверджує автор.

У книзі також описано постійні «битви» Гаррі з журналістами. За словами одного зі співробітників офісу королівської родини, якого цитує Лоу, незабаром після першого скандального інтерв'ю принца та його дружини для ITV у 2019 році Гаррі та Меган опинилися у «вразливому становищі». З цього моменту розпочалася перманентна війна принца з пресою, яка триває досі.

Очевидно, йдеться, зокрема, про позов Гаррі проти News Group Newspapers. Принц звинуватив британську газету The Sun, яка входить у холдинг, у телефонному хакерстві з метою отримання даних із його смартфона. Він подав на компанію до суду, проте у липні стало відомо, що позов було відхилено. Причиною такого рішення називається «недостатня переконливість» звинувачень з боку позивача.

Нагадаємо, що «холодність» у відносинах привела до того, що королівська сім'я не привітала в цьому році Меган Маркл з 42-річчям.

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