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Лія Ахеджакова вийшла на сцену з українським прапором: істерична реакція росіян

10:48 10 серпня 2023
Лія Ахеджакова

Знаменита акторка Лія Ахеджакова, яка народилася у Дніпрі, вчергове викликала істеричну реакцію росіян через підтримку України. Зараз Лія Меджидівна перебуває за кордоном, після того, як її буквально вичавили з рідного театру «Соврєменнік», в якому прослужила майже 50 років.

У фіналі спектаклю в німецькому місті Бремен Ахеджакова вийшла на сцену з українським прапором. Глядачі зустріли її бурхливими оплесками та словами вдячності.

«Дякуємо», — кричали глядачі.

Тим часом в росії через це зчиналася істерика. До генпрокуратури рф надійшла чергова скарга з вимогою перевірити артистку, в діях якої вбачають «дискредитацію російської армії» та визнати її «іноагенткою».

Через критику путінського режиму, засудження війни та підтримку України Лію Ахеджакову буквально зацькували в росії. Пропагандисти вимагали порушити проти неї кримінальну справу та позбавити усіх нагород.

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