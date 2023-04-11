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Лію Ахеджакову хочуть судити у росії за підтримку України та вимагають позбавити акторку всіх нагород та звань

18:53 11 квітня 2023
Лія Ахеджакова

Знамениту акторку Лію Ахеджакову, яка різко засудила російську агресію і перерахувала на потреби української армії 10 тисяч доларів особистих заощаджень, хочуть покарати за підтримку України.

В одному з інтерв'ю Ахеджакова зізналася, що повністю підтримує Україну та бажає їй Перемоги. З цього приводу різко висловився голова Федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін. Громадський діяч упевнений — 84-річну артистку необхідно покарати за всією суворістю закону, а також визнати іноагентом, пише starhit.ru.

«Я не знаю, що рухає Ахеджаковою, але вона перейшла усі межі. І зараз потрібно ставити питання про порушення кримінальної справи стосовно неї, оскільки Лія Ахеджакова — це справжнісінький зрадник росії. Найближчим часом ми звернемося до генерального прокурора російської федерації Ігоря Вікторовича Краснова з проханням порушити кримінальну справу стосовно Ахеджакової за статтями 280.3 і 282 КК РФ, а також позбавити звань і нагород, присвоєних останній у російській федерації, громадянства рф», — повідомив Бородін у своєму Telegram-каналі.

Окрім іншого, зірку радянського кіно можуть звинуватити у держзраді — відповідна заява вже підготовлена громадським діячем.

Як писали «ФАКТИ», раніше Лію Ахеджакову вигнали з театру через антивоєнну позицію. Незважаючи на гоніння, яких зазнає артистка, вона не має наміру залишати батьківщину.

Зазначимо, що в росії слідом за цькуванням Ахеджакової напали на Барбару Брильську, яка висловила підтримку колезі. Депутат держдуми росії Ольга Занко запропонувала стерти польську актрису з «Іронії долі».

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