36.31 / 36.92 40.02 / 40.83
Київ: +21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Тебе збили — сам винуватий: п’яний окупант на броньованому тягачі вбив цивільного на Запоріжжі

20:15 10 серпня 2023
російська МТ-ЛБ

Днями в окупованій частині Запорізької області сталася смертельна ДТП за участю військовослужбовця 1429 мотострілецького полку — рядового Зап'янцева Олексія. Про це пише телеграм-канал «Досьє шпигуна», який веде один зі співробітників спецслужб,

Відомо, що Зап'янцев, рухаючись трасою Токмак — Василівка, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, внаслідок чого і сталося зіткнення з автомобілем ВАЗ-2105, в якому їхали цивільні українці. Водій ВАЗу загинув на місці, пасажир у важкому стані перебуває в госпіталі м. Токмак.

Очевидці події стверджують, що у водія МТ-ЛБ — однієї з найбільш масових гусеничних машин військової автомобільної техніки — на обличчі були всі ознаки важкого алкогольного сп'яніння.

За наявною інформацією, додає автор каналу, співробітники правоохоронних органів вчинили службове підроблення. За протоколом — загиблий водій ВАЗа став винуватцем ДТП, а Зап'янцев був абсолютно тверезий. Рядовий окупант відбувся «виховною бесідою про шкоду алкоголізму» зі своїм командиром.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у ДТП загинула родина росіянина, який повернувся з війни в Україні.

264

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Військові квитки

Військкомати почали видавати масові «повістки»: що вони означають і яка відповідальність за неявку

жінка

Виплачується лише непрацюючим пенсіонерам: хто з українців може отримувати додатково до пенсії 209 гривень

Мишка-ненажера

Ракам — цікаві перспективи, Овнам — вигідні угоди, Близнюкам — нові інвестиції: гороскоп на день ненажерливого Мишенятка-Веселуна

Архівне фото Пугачової з дітьми

Алла Пугачова розчулила шанувальників новим відео: ось воно, щастя

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту