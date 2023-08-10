Тебе збили — сам винуватий: п’яний окупант на броньованому тягачі вбив цивільного на Запоріжжі

Днями в окупованій частині Запорізької області сталася смертельна ДТП за участю військовослужбовця 1429 мотострілецького полку — рядового Зап'янцева Олексія. Про це пише телеграм-канал «Досьє шпигуна», який веде один зі співробітників спецслужб,

Відомо, що Зап'янцев, рухаючись трасою Токмак — Василівка, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, внаслідок чого і сталося зіткнення з автомобілем ВАЗ-2105, в якому їхали цивільні українці. Водій ВАЗу загинув на місці, пасажир у важкому стані перебуває в госпіталі м. Токмак.

Очевидці події стверджують, що у водія МТ-ЛБ — однієї з найбільш масових гусеничних машин військової автомобільної техніки — на обличчі були всі ознаки важкого алкогольного сп'яніння.

За наявною інформацією, додає автор каналу, співробітники правоохоронних органів вчинили службове підроблення. За протоколом — загиблий водій ВАЗа став винуватцем ДТП, а Зап'янцев був абсолютно тверезий. Рядовий окупант відбувся «виховною бесідою про шкоду алкоголізму» зі своїм командиром.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у ДТП загинула родина росіянина, який повернувся з війни в Україні.

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