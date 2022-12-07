Потрійна ДТП на окупованому Донбасі: вантажівка з ворогами вбила 16 місцевих жителів

Російські окупанти в Україні масово гинуть на полі бою, але встигають і влаштовувати ДТП на окупованій території.

Одна з таких подій із 16 смертельними наслідками сталася на трасі між окупованими Шахтарськом та Торезом Донецької області.

За інформацією Telegram-ресурсів, військова вантажівка та мікроавтобус із цивільними зіткнулися з невстановлених причин.

«Вантажівка з військовослужбовцями та мікроавтобус зіткнулися., загинули 16 людей, ще троє постраждали… Троє постраждалих перебувають у реанімації у важкому стані», — повідомив канал «Типовий Донецьк».

Нагадаємо, у листопаді окупанти розстріляли на трасі авто з колишнім гауляйтером Херсонської області Кирилом Стремоусовим, намагаючись пояснити його загибель ДТП.

Фото — скрін пропагандистського відео

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