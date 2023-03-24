«Пункт призначення — Кобзон»: в ДТП загинула родина росіянина, який повернувся з війни в Україні

Російський окупант із Мирного, що в Архангельській області, який нещодавно повернувся з України, де вбивав наших військових та цивільних, загинув із дружиною та дітьми в ДТП. Про це повідомив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе з посиланням на новини в російських ЗМІ.

«Увечері 19 березня сталася ДТП, у якій загинула сім'я: чоловік із дружиною та двоє їхніх синів-школярів, а 6-річна донька загиблого подружжя потрапила до реанімації. Аварія трапилася з вини п'яного водія, який виїхав на зустрічну смугу на вантажівці, — пише Іраклі. — Легковиком Hyundai керував 36-річний мешканець міста Мирний Олег Боголіцин — ветеран бойових дій у Сирії здобув звання офіцера, а не так давно повернувся додому зі „спецоперації“ з України (імовірно зі 155-ї БрМП ТФ). Боголіцин на війну поїхав добровільно, з України повернувся нещодавно, а кілька місяців тому купив квартиру на криваві гроші, почали ремонт. І ось так за іронією долі загинув, ще й прихопив рідних за компанію».

За інформацією ЗМІ, смертельна аварія, сталася неподалік від повороту на селище Летньоозерське. Водій вантажівки DAF — 31-річний уродженець Дагестану — виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковим автомобілем Hyundai, у якому перебували 36-річні мешканці міста Мирний Олег і Світлана Боголіцини, їхні сини 11 і 15 років та 6-річна донька. Дівчинка єдина вижила в ДТП, її госпіталізували з важкими травмами, решта членів сім'ї загинули на місці.

Подруга загиблих окупантів підтвердила що Олег і Світлана були військовослужбовцями. Чоловік поїхав воювати до України добровільно.

Нагадаємо, що ЗСУ «задвухсотили» окупанта на нефартове прізвище путін.

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