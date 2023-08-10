Футболіст-легіонер втік з росії через атаку дронів по москві: йому загрожують судом

Норвезький футболіст Матіас Норманн втік з росії і заявив про розірвання контракту з московським «Динамо» через атаку дронів по будівлі ділового центру «москва-сіті», поряд з яким він жив. Про це championat.com повідомив генеральний директор «біло-синіх» Павло Пивоваров.

«Норманн направив до клубів «Ростов» та «Динамо» повідомлення про розірвання свого контракту (норвежець виступав за московський клуб на правах оренди. — Авт.), — заявив Павло Пивоваров. — Це сталося у зв'язку з тим, що в будівлю «москва-сіті» врізалися дрони. Посилаючись на ці обставини, він виїхав із країни з метою безпеки. Ми з його позицією не погоджуємося. Разом із «Ростовом» вирушимо до арбітражу. На нас чекає суд.

Норманн жив неподалік «москва-сіті», але це був його вибір. Клуб запропонував йому релокацію, але він відмовився. Він нам не допомагав у останніх матчах, контракт у нього закінчується наступного тижня. У будь-якому випадку і ми, і «Ростов» відстоюватимемо свої інтереси.

Він попрощався з усіма на базі, сказав, що побачимося завтра, а тепер ми отримали листа про розірвання. Ми переконані в тому, що ця вся ситуація є лише підставою для того, щоб піти безкоштовно".

Зазначимо, що торік 29-річного Норманна було відсторонено від виступів за збірну Норвегії через рішення продовжувати грати в чемпіонаті країни-агресора. За роки кар'єри півзахисник також пограв на батьківщині за «Луфутен», «Буде Глімт», «Альту» та «Мельде», а в Англії — за «Норвіч». У складі збірної Норвегії футболіст провів 12 матчів та забив один м'яч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазова олімпійська чемпіонка втекла з росії та сфотографувалася з прапором України.

Фото fotball. no

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