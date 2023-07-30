Безпілотники атакували Урядовий комплекс у діловому центрі москви (фото, відео)

У ніч на неділю, 30 липня, безпілотники української Армії дронів пошкодили будинки у діловому центрі «Москва-Сіті». Крім того, в міноборони росії заявили про «придушення» ще одного апарату на території Одинцовського району Підмосков'я.

«Сьогодні вночі здійснено атаку українських безпілотників. Незначно пошкоджено фасади на двох офісних вежах Сіті. Жертв і постраждалих немає» , — повідомив вранці мер Москви Сергій Собянін.

За даними ЗМІ, найбільше в результаті атаки постраждала 50-поверхова будівля «IQ-квартал», де розташовані офіси трьох російських міністерств та житлові апартаменти, було пошкоджено в районі п'ятого та шостого поверхів.

У мережі з'явилися фотографії з документами, які, ймовірно, вилетіли з вікон міністерства цифрового розвитку росії.

У міноборони рф тим часом заявили про ще одну атаку з боку України — понад 20 українських БПЛА атакували Крим, з них 16 — нібито знищені вогнем засобів ППО, ще 9 — були «придушені засобами радіоелектронної боротьби і, не досягнувши мети, зазнали краху в акваторії Чорного моря та мису Тарханкут».

Нагадаємо, перед цим москва була атакована БПЛА в ніч проти 24 липня — невдовзі після аналогічної атаки на московську область. А в Криму 26 липня ракети Storm Shadow вразили батальйон міноборони Росії.

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