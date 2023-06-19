«Під звуки сирен та вибухів»: Леся Нікітюк потрапила під обстріл під час зйомок

У Києві завершилися зйомки популярного телешоу «Хто зверху?» Відомо, що у новому сезоні серед пари ведучих вже не буде Сергія Притули. Його місце поряд з Лесею Нікітюк зайняв молодий актор Богдан Шелудяк. Зйомки проходили на початку червня, Леся весь час звітувала своїм шанувальникам у соціальній мережі про творчі плани. Оголосила у тому числі і про закінчення роботи над сезоном, виклавши фото останнього дня, який прийшовся на обстріли столиці.

«На фото ми в укритті… під час зйомок легендарного шоу «Хто зверху?», — зробила підпис під фото Леся. — 12-й сезон. Під звуки сирен та вибухів. Що написати? Все на обличчі написано…

Єдине що хочеться додати — ми зробили це!!! Всією великою командою, бо ми любимо свою роботу. Бо наша робота — дарувати людям позитив!

Дякуємо всім, хто щодня доводить, що українці є, були і будуть ЗВЕРХУ!«

Шанувальники підтримали настрій ведучою і підтримали його у коментарях.

«Наших людей не зламати!» — написали у відповідь Лесі.

«Краса переможе і Україна з нею, все буде добре», — впевнені дописувачі.

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