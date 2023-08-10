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Події

Дітям говорив що мати поїхала в гості: житель Київщини вбив дружину, а тіло її розчленував та спалив

15:10 10 серпня 2023
Останки вбивця частинами спалював у грубці

У Білоцерківському районі на Київщині, який втрапив у скандал через масову бійку, винесли вирок вбивці колишньої дружини. Про це повідомили у прокуратурі.

За матеріалами справи, у лютому 2021 року в селі Розкішна Білоцерківського району чоловік наніс колишній дружині множинні удари кулаками в голову, від чого остання втратила свідомість.

Після цього він переніс її до гаража на території домоволодіння, де вони спільно проживали, відрізав потерпілій голову, кінцівки, а потім впродовж чотирьох днів спалював частини тіла у грубі будинку.

У цей період в помешканні разом з чоловіком проживало четверо спільних з вбитою дітей, яким чоловік говорив, що мати поїхала в гості.

До набрання вироком (15 років позбавлення волі) законної сили обвинувачений перебуватиме у слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, що у червні 2023 аналогічний вирок винесли на Вінничині щодо 47-річного чоловіка, який вбив свою дружину, а її тіло викинув у старий колодязь.

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