Відлупцювали за баскова і кіркорова: на Київщині сталася масова бійка через російську музику

На Київщині тривають розбірки за участі агресивних поціновувачів російської так званої музики (раніше від їх рук постраждала парамедикиня Альбіна «Акула» Литвин).

Цього разу, як повідомила пресслужба поліції Київської області, епіцентром подій стала Біла Церква.

Там опівночі 21 липня водій автомобіля «Mercedes» на повній гучності слухав музику російських виконавців посеред густонаселеного житлового масиву Таращанський. Його поведінкою обурилися мешканці прилеглих будинків.

На місці подій

Зав'язалася бійка, під час якої постраждали четверо містян, в т. ч. у одна з жінок отримала травму руки.

Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості (частина 1 статті 122 Кримінального Кодексу). Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Нагадаємо, на початку липня у кафе «Дубровка» на Київщині в караоке виконували пісні пропутінського російського співака григорія лепса, який підтримує збройну агресію рф проти України і більше того, обіцяв преміювати своїх військових за знищення західної техніки ЗСУ. Такий репертуар обурив жінку, яка також відпочивала у кафе. Вона спробувала зробити зауваження адміністрації, але як повідомив у Telegram офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан («Штірліц»), одразу після критики музичного контенту у закладі жінку грубо виштовхали із закладу. За наслідками інциденту також порушено кримінальне провадження.

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