Дістали з бронхів ложку: медики врятували дівчинку, яка постійно кашляла та задихалась

У Львові медики «Охматдиту» дістали 4-сантиметрову ложку з дихальних шляхів 6-річної Яни, яка кілька місяців кашляла та задихалась.

Про це розповіли в Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит».

Яна ще в березні почала скаржитися на важке дихання та сильний кашель, тож батьки дівчинки звернулися до лікарні. Там дитині поставили діагноз — обструктивний бронхіт. Однак попри старанне лікування стан дівчинки не покращувався, тож Яну скерували на дообстеження до «Охматдиту» .

Під час обстеження в дитячій лікарні медики виявили в дихальних шляхах Яни стороннє тіло. З’ясувалося, що це була пластикова ложка завдовжки 4 см.

«Нетиповим було розміщення ложечки в лівому бронху. Адже майже завжди сторонні предмети потрапляють у правий бік. Також здивувало те, що дівчинці 6 років. Зазвичай подібні випадки трапляються з дітками віком до 3 років», — розповів завідувач педіатричного відділення «Охматдиту» Сергій Руденко.

Медики успішно видалили ложку і стан Яни покращився. Минулося без серйозних ускладнень.

В «Охматдиті» зауважили, що потрапляння сторонніх тіл в організми дітей — дуже поширена проблема. Медики знаходять різні предмети у гортані, трахеї чи бронхах. Зазвичай через це виникає сильний кашель, задишка, посиніння губ, інколи зупинка дихання та непритомність.

«Батьки, будьте пильними та бережіть своїх діток. У разі поганого самопочуття дитини, обов’язково та вчасно звертайтеся за медичною допомогою!» — закликали в медзакладі.

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