Намисто Світлані Лободі у знак вдячності: співачка підтримала українців у Варшаві

До Центру гуманітарної допомоги у Варшаві, де проживає понад 600 українців, завітала українська співачка Світлана Лобода. За її словами, вона «не може повернути людям рідні домівки, але постаралася привезти і передати те, що може наблизити їх тимчасовий прихисток до домашнього затишку і комфорту». Зокрема, Лобода привезла побутову техніку, спортивний інвентар та інші побутові речі.

«Я вірю, що підтримувати і допомагати зараз — це не акт доброти, це обов’язок кожного, хто називає Україну своєю землею», — написала Лобода у своєму Instagram.

Співачку зустріла повна зала українців, які перебувають зараз у Центрі. Вони робили з Лободою селфі та ділилися своїми історіями.

«Вдячна за довіру, за кожну почуту історію боротьби і болю. Бо знаю, що пережити його зможемо лише разом», — сказала вона.

Співачка підписада прапор України

Під час автограф-сесії українська дівчинка подарувала Лободі намисто.

Подарунок від серця

А підписники співачки у Instagram дякували їй та писали, що пишаються нею.

Лобода висловила слова подяки фонду Fundacja Voices from Ukraine, який проводить благодійні заходи на підтримку українців, допомагає військовим та опікується дітьми-сиротами в Польщі, а також Centrum Pomocy Humanitarnej, що дає українцям прихисток.

Нагадаємо, що після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, Лобода вирішила виділити квартиру в Києві для багатодітної родини з зони затоплення, а також пожертвувала 100 тисяч гривень постраждалим.

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