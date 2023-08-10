«М'ясні штурми» не приносять росіянам успіху: Череватий про бої під Куп’янськом

Ситуація в Куп'янську, який став епіцентром активності ворога, залишається складною, однак контрольована. Окупанти використовують «м'ясні штурми», втім без успіху.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Згідно його інформації, росіяни намагаються перехопити ініціативу наших воїнів й прорвати оборону. Але командувач Сухопутними військами Олександр Сирський відвідав Куп'янський напрямок, заслухав командирів й прийняв рішення, які суттєво допоможуть там організувати оборону. Ситуація залишається складною, однак контрольованою.

За словами Череватого, російські окупанти хочуть повторити досвід «вагнерівців» щодо використання «м'ясних штурмів», однак не мають позитивних результатів.

«Це у них така вже «репліка» на «Вагнера». Оці роти «шторм Z». Але я думаю, що завдяки нашим силами оборони вони повторять той самий «подвиг Вагнера», — додав Череватий.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Дружби, здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки. Тривають важкі бої.

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