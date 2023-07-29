Росіяни вдарили по Запоріжжю: є загиблі і поранені

Російські окупанти, які зазнають нечуваних втрат на фронті, завдали в суботу, 29 липня, ракетного удару по Запоріжжю. В результаті обстрілу загинули дві людини, ще одна — отримала поранення.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв в Telegram.

«Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка», — повідомив він.

Також в результаті російської атаки отримала поранення ще одна жінка.

«Вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету», — заявив Куртєв.

Нагадаємо, що Запоріжжя розташоване всього за декілька десятків кілометрів від лінії фронту та окупованих територій, тож час від часу регіон зазнає ударів російськими балістичними ракетами та ударними дронами. Окупаційні війська, зазвичай, використовують ракетні системи С-300 та «Іскандер» проти мирних мешканців. Так, нещодавно Запоріжжя також потрапляло під обстріл з боку росіян. Тоді голова Запорізької ОВА Юрій Малашко не розкрив подробиць, але зазначив, що минулося без постраждалих.



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