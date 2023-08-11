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Безпілотник, що впав, перелякав жителів москви (відео)

12:29 11 серпня 2023
Уламок безпілотника

Росію продовжують атакувати безпілотники. Після того, як бойові дрони днями влаштували переполох у москві, було здійснено спробу прольоту на столицю росії ще одного безпілотника. Про це повідомив мер москви сергій собянин.

«Внаслідок роботи ППО його було ліквідовано. Під час падіння уламків у районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав. Серйозних руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці», — повідомив він.

У Міноборони росії також повідомили про збитий безпілотник над москвою.

«Сьогодні вдень припинено спробу київського режиму (так окупанти називають український уряд. — Авт.) здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом по об'єкту на території Москви. БПЛА був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і розбився в лісовому масиві на заході міста Москви. Внаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих та руйнувань немає», — наводить повідомлення Міноборони країни-агресорки пропагандистська агенція «РИА Новости».

 

Telegram-канал Baza повідомив, що основну частину безпілотника виявлено на дереві в лісовому масиві неподалік ГКБ № 67. На території лікарні також виявлені уламки збитого БПЛА.

 

Як писали «ФАКТИ», днями під москвою горів завод, що виробляє оптику для російської армії.

Фото: Baza

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