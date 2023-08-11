Вирок скасовано: суд ухвалив нове рішення у справі щодо зґвалтування 14-річної на Закарпатті

На Закарпатті, де раніше суд призначив умовне покарання трьом підліткам, які згвалтували школярку, апеляційна інстанція скасувала це рішення.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, під час судового засіданні прокурори наполягали на скасуванні вироку суду першої інстанції через мʼякість покарання та задовільненні в повному обсязі цивільного позову про відшкодування потерпілій моральної шкоди.

Зазначається, що представники потерпілої повністю підтримали позицію прокурорів. Інтереси дівчини в суді захищали одни з найкращих адвокатських обʼєднань, у тому числі адвокати, які спеціалізуються на захисті потерпілих від сексуального насильства.

«Суд апеляційної інстанції не поставив крапку в цій справі. Ухвалою Закарпатського апеляційного суду вирок першої інстанції скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у березні цього року Воловецький районний суд Закарпатської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої (ч. 3 ст. 153 КК України). Їм призначено покарання — 5 років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки та покладено на них певні обовʼязки. Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої на суму 450 тис грн і стягнув на її користь 180 тис грн.

Ексклюзивний матеріал «На Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку й уникли покарання: розпочалася боротьба за справедливе рішення» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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