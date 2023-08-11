Воротар-герой «Дніпра-1» вдруге став батьком (фото)

Воротар «Дніпра-1» Євген Волинець, котрий ціною страшної травми врятував свою команду від гола у матчі з «Панатінаїкосом», вдруге став батьком. Дружина голкіпера, який залучався до збірної України, народила йому другого сина (вага малюка — 3800 грамів, зріст — 53 сантиметри). Про це футболіст, який перейшов улітку до табору віцечемпіона країни з «Колоса», повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Кохана, дякую тобі. Ти найкраща!», — написав Євген у коментарі до фото з немовлям.

"Нарешті все позаду, і ми разом", - у свою чергу, поділилася радісною подією у родині дружина Волинця Ольга.

Додамо, що щасливі батьки, приймаючи вітання, поки що визначаються з ім'ям новонародженого.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у футболіста збірної України Олександра Зінченка народилася друга донька.

Фото Instagram

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