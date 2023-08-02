Страшна травма воротаря «Дніпра-1» Волинця в Афінах: відомий діагноз лікарів (відео)

Візит «Дніпра-1» до Афін на матч-відповідь 2-го відбірного раунду Ліги чемпіонів був затьмарений не лише масовим отруєнням гравців української команди і нічиєю з «Панатінаїкосом» (2:2), яка залишила підопічних Олександра Кучера за бортом Ліги чемпіонів, але й жахливою травмою воротаря Євгена Волинця.

На 33-й хвилині голкіпер-новачок «Дніпра-1», який влітку перейшов з «Колоса», зумів врятувати свою команду після удару Себастьяна Паласіоса, але аргентинець за інерцією врізався коліном у голову українського воротаря. Євген не відразу зміг прийти до тями, і просто зі стадіону його відвезли до однієї з лікарень столиці Греції.

«Його забрали до лікарні, і зараз я не можу сказати, яким є його стан. Там струс мозку, розсічення було, адже я бачив кров. Точніше про стан його здоров'я ми дізнаємося пізніше», — сказав відразу після поєдинку головний тренер «Дніпра-1» Олександр Кучер.

У результаті, як повідомляє офіційний сайт «Дніпра-1», лікарі діагностували у Волинця струс мозку 3-го ступеня. Також у голкіпера досить глибокий поріз на шиї. Терміни відновлення футболіста — 2—3 тижні.

«Дякую всім за слова підтримки. Все ок», — написав вранці 2 серпня в Instagram 29-річний Євген Волинець.

«Почуваюся вже краще і сподіваюся незабаром повернутися до ладу, — в свою чергу, цитує воротаря, який разом з командою вирушив в Україну, офіційний сайт клубу. — Учора, поки був у лікарні, переглянув той епізод, і разом з лікарем стежили за розвитком подій у матчі. Хлопці молодці, добре грали. Хочу подякувати їм за підтримку, зараз це дуже важливо для мене».

Нагадаємо, що «Дніпро-1», не зважаючи на невдачу, продовжить виступи у єврокубковому сезоні. 10 серпня у Празі та 17-го у словацькому Кошице підопічні Олександра Кучера проведуть матчі 3-го відбірного раунду Ліги Європи проти віцечемпіона Чехії «Славії».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що голкіпера збірної Італії Джанлуїджі Доннарумму побили під час зухвалого пограбування в Парижі.

Фото СК «Дніпро-1»

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