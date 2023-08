Винувата Тейлор Свіфт: стало відомо, чому Меган Маркл не полетіла з принцом Гаррі до Японії

Причина, через яку принц Гаррі вирушив у свій азійський вояж без дружини, виявилася досить несподіваною. Як уже повідомляли «ФАКТИ», герцог Сассекський побував у Токіо, звідки відлетів до Сінгапуру, щоб взяти участь у благодійному матчі в поло. Тим часом, як з'ясувалося, Меган Марк не сиділа вдома з дітьми.

Герцогиня Сассекська відвідала концерт знаменитої співачки Тейлор Свіфт у Лос-Анджелесі. Дружина Гаррі розважалася на повну програму. Розповідають, що Меган схопилася зі стільця та підспівувала, коли Тейлор виконувала свій хіт You Belong with Me.

На шоу Маркл прийшла зі своєю матір'ю, а також найкращою подругою Люсі Фрейзер, яка відіграла важливу роль у відвертому документальному серіалі Сассексів на Netflix.

Меган Маркл прийшла на шоу Тейлор Свіфт разом із мамою

Як пишуть західні ЗМІ, Меган не вистачає голлівудської тусовки. Тому герцогиня віддала перевагу концерту на стадіоні нудній грі чоловіка на іншому стадіоні за тисячі кілометрів від Лос-Анджелеса.

Поки Гаррі заробляв гроші на благодійний фонд, його дружина веселилася в зірковій компанії. На шоу Тейлор Свіфт в один день з Меган побували кінозірки Шарліз Терон, Ченнінг Татум, Камерон Діас, Софія Вергара, супермоделі Джіджі Хадід і Карлі Клос, дизайнер Міша Нону, співачки Аліша Кіз і Пола Абдул.

Ще одне цікаве спостереження ЗМІ — Меган не потрапила до VIP-намету, де Свіфт фотографувалася зі знаменитостями, які прийшли на концерт. Можливо, Тейлор не в захваті від Сассексів. З іншого боку, у наметі не побували також Шарліз Терон та Карлі Клос.

Як вже повідомляли «ФАКТИ», Чарльз III офіційно позбавив королівського титулу принца Гаррі і відмовився призначити Вільяма на важливу посаду, порушивши давню традицію.

