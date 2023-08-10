Давню традицію порушено: Чарльз III відмовився призначити Вільяма на важливу посаду

У Великобританії почали підозрювати, що у короля Чарльза III складаються напружені відносини не тільки з колишнім принцом Гаррі, але й зі спадкоємцем престолу принцом Вільямом.

Такі припущення виловлюють британські ЗМІ.

Король зі спадкоємцем

Справа в тому, що Чарльз III відмовився призначати старшого сина головою Royal Collection Trust — фонду, який опікається безпекою коштовностей монархії — рідкісних об'єктів мистецтва, книг, монет, виробів з дорогоцінних металів і каміння.

Наразі Чарльз залишив цю посаду за собою, хоча традиційно вона передається монархом майбутньому королю чи королеві.

Окрім збереження коштовностей фонд щорічно випускає книги, альбоми та столові сервізи на згадку про історичні дати. Особливо цікаво, що організації дозволено виготовляти невеликими тиражами копії королівських речей зі скарбниці: брошок, скриньок і навіть імітацій знаменитих тіар.

Можливо, король вирішив, що Вільям ще не доріс до колекціонування. В той же час оглядач Daily Mail Ефраїм Хардкастл вважає, що вся справа у пацифістських поглядах принца.

Адже в колекції є рідкісні предмети зі слонової кістки, а принц хотів би, щоб всі подібні вироби були знищені в рамках його кампанії з порятунку слонів. В той же час подібний крок привів би до конфлікту з піклувальниками фонду і колекціонерами, які допомагають йому.

Однак, коли Вільям таки стане королем, він зможе зробити з колекцією все, що вважатиме за потрібне.

А тим часом дружина Вільяма зробила хитрий хід, реагуючи таким чином на негативні висловлювання з боку родички.

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