У Великобританії назвали найбільш стильну жінку країни: нею виявилася дружина прем’єр-міністра

Дружину прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака, який підтримує Україну у протистоянні російському агресору, названо найбільш стильною жінкою країни у 2023 році.

Такий «титул» 43-річній дизайнерці Акшаті Мурті надав журнал Tatler, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Зазначається, що дружина політика є шанувальницею вбрання італійського модного будинку Gucci. Крім того, вона віддає перевагу місцевим брендам, серед яких — ME+EM, Chinti & Parker і Claire Mischevani.

Під час виборчої кампанії

Також у її гардеробі є вироби датської марки Ganni.

Крім Мурті, до списку найстильніше одягнених британців увійшли чоловік принцеси Беатріси Йоркської, аристократ та бізнесмен Едоардо Мапеллі-Моцці, режисер Девід Чамлі, світська левиця та редактор Олівія Бакінгем та зірка фільму «Реальне кохання» актор Білл Найї. Повний рейтинг із 25 персон з'явиться у вересневому номері журналу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як відсвяткувала 42-річчя ще одна стильна жінка, яка не захотіла бути британкою і повернулась у рідну Каліфорнію. Йдеться, звичайно, про Меган Маркл.

Фото marieclaire

245

Читайте нас у Facebook та Instagram