В Керчі знову пролунали вибухи, над мостом завіса з білого диму

В окупованому ворогом місті Керч вдруге за день пролунали звуки вибухів (до речі, міст через «бавовну» перекривали і на початку серпня).

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

«У Керчі знову бабахи», — говориться у повідомленні.

Вірогідно, працює ППО окупантів

Також журналісти наводять фото «димової завіси», якою окупанти намагаються перешкодити українцям.

Димова завіса над мостом

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов знову твердить про нібито роботу ППО. За його словами, над Керченською протокою нібито було збито ще одну ракету.

«Ще одну ракету противника збито над Керченською протокою. Дякуємо нашим військам протиповітряної оборони за високий професіоналізм і пильність!», — написав він.

Втім, ніяких доказів своїх тверджень зрадник не приводить.

Примітно, що раніше британська розвідка скептично оцінювала зусилля ворога з маскування мосту за допомогою димової завіси.

«Російська доктрина вважає використання диму частиною маскування (камуфляжу та обману) — на чому робиться сильний акцент. Однак на практиці російське маскування було загалом неефективним у війні проти України, ймовірно, через відсутність сильного централізованого планування та низьку бойову дисципліну на нижчих рівнях», — йшлося у звіті відомства за 29 травня.

Країна-терорист побудувала Керченський міст після окупації Криму у 2014 році. Наразі ворог використовує конструкцію для перекидання військової техніки та живої сили на південний фронт. Перші вибухи на мосту пролунали вже в жовтні 2022 року. Як відзначив голова СБУ Василь Малюк, це була спецоперація його підлеглих. Зокрема 17 липня внаслідок атаки надводних дронів на Кримському мосту також було зруйновано два прольоти.

Сьогодні, 12 серпня, на сумнозвісний міст невідомі провели атаку, і спершу на деяким очевидцям здалося, що два прольоти мосту впали в воду. На жаль, в подальшому інформація не знайшла підтвердження.

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