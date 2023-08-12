«В моєму житті не раз були випадки, коли без втручання сил небесних не обійшлося», — SHADU

Українська співачка SHADU, яка нещодавно випустила мініальбом, зізнається, що після початку війни цінності українців змінилися на 180 градусів. За словами артистки, люди навчилися цінувати кожну хвилину свого життя. Цілком переосмислили своє існування.

— На жаль, ми звикли звертатись до Бога, лише коли щось потрібно, — зізналась вона «ФАКТАМ». — Це вкрай не правильно! Стараюсь звертатись не лише, коли щось потрібно. Інколи варто просто дякувати за новий день. За тишу і спокій та можливість жити й бути здоровою.

Співачка додає — в її житті не раз були випадки, коли без втручання сил небесних не обійшлося:

— Навіть коли у чоловіка стався інсульт, усе що було в моїх силах — це лише просити Бога залишити його в живих. Адже думки лікарів були різними. Саме у такі моменти ми звертаємось до Бога, і це не правильно. Варто дякувати за кожен день і просити за наступний.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українські захисники стали героями нового кліпу Олі Полякової. А співачка MamaRika розчулила мережу новим життєвим кліпом «Останній день», в якому показала найщасливіші миті свого життя.

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