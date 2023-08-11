Кожне слово в саме серце: MamaRika розчулила новим життєвим кліпом

Співачка MamaRika розчулила мережу новим життєвим кліпом. В роботі «Останній день» вона показала найщасливіші миті свого життя, чоловіка, сина Давіда, маму. Артистка каже, що кліп — відображення нашого сповненого тривог сьогодення. І через ракетні обстріли країни-терориста напевно ніхто не знає, який день може стати останнім.

«Я впевнена, хоча б раз кожен з нас задавав собі це питання, особливо зараз. Особисто у мене в найважчі хвилини перед очима пролітають найтепліші миті: день коли я сказала „так“, народження сина, обійми мами… Бо це і є те, заради чого хочеться жити це життя», — так прокоментувала нову роботу співачка.

Символічно, що презентувала вона кліп з укриття, коли у Києві лунали вибухи.

Прихильники в коментарях зазначають, що ця робота вразила в саме серце.

«Пісня для переосмислення, з дуже глибоким сенсом — сенсом нашого життя. Кожне слово в саме ❤



Подивилась кліп, просто сльози, це найщиріша пісня, яку я, мабуть, чула за всі свої роки.



До мурашок і сліз.



Боже, як гарно! Як чуттєво! Пронизливо. Щиро. Мурахи від кожного слова у пісні! Браво", — пишуть під відео.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Аліна Гросу присвятила новий кліп батькам.

А Даніель Салем вразив піснею-присвятою побратимам.

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