Українські захисники стали героями нового кліпу Олі Полякової

Популярна співачка Оля Полякова, яка заінтригувала зміною іміджу, напередодні Дня Незалежності презентувала нову відеороботу на пісню «Дякую». Режисером кліпу стала Катя Царик, відома співпрацею з Джамалою, Наталкою Могилевською, Гайтаною. Героями нового відео стали українці, які захищають країну від російської навали.

«Нова відеоработа є символом вдячності всім, хто протягом тривалої війни щодня своєю працею та мужністю наближає перемогу України, — написала Оля Полякова на своїй сторінці у соціальній мережі. — Кліп на пісню „Дякую“ об’єднав велику кількість захисників, з якими я особисто знайома. Обличчя деяких героїв вам знайомі, когось ви побачите вперше, і зможете теж висловити свої щирі слова подяки».

Актор, зоозахисник Олексій Суровцев

Співачка назвала імена всіх, хто взяв участь у зйомках. Серед героїв актор, зоозахисник Олексій Суровцев, акторка, волонтерка Ярина Гордієнко, військова снайперка Євгенія Емеральд, військовослужбовець ЗСУ з позивним «Рейнджер», військовослужбовці Ірина та Павло Зайченки.

Військовослужбовці Ірина та Павло Зайченки

Шанувальники співачки відразу відреагували на її допис та висловили слова щирої подяки захисникам.

«До глибини душі дякую нашим захисникам», — написали у коментарях.

«Мурахи по шкірі», — зізнавалися дописувачі.

«Оля, це круто! Що не тільки є люди, які рятують людей, а й люди, які так само рятують тварин», — писали у відповідь.

«ФАКТИ» писали, що співак Володимир Дантес шокував мережу своїм зізнанням.

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