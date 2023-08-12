Помідори у спеку: як врятувати врожай від загибелі, а рослини від хвороб

Помідори досить теплолюбна культура, однак, якщо на вулиці спекотно, спека триває кілька днів, а то і тижнів, врожай може загинути.

Спека робить рослини вразливими, вони стають більш чутливими до різних захворювань, але тільки якщо не забезпечити помідорам правильний догляд, інформує Ukr.Media.

Крок 1 — правильний полив

Як людині необхідно більше рідини при високих температурах, так і рослина потребує додаткової вологи.

Якщо при нормальній температурі помідорам достатньо здійснювати полив з розрахунку 1−2 л на кущ і все це один — два рази на тиждень, то при високих температурах потреби зростають. Поливати помідори необхідно кожного разу, коли ґрунт на рівні 2,5 см стає сухим. Поливати потрібно за звичайною методикою, не зачіпаючи листя.

Крок 2 — примусове запилення

Квітучі томати страждають від спеки більше, ніж ті, які вже запилилися. Запиливши рослини примусово, можна не лише врятувати врожай, але і збільшити його.

Крок 3 — затінення

Якщо у теплиці або у відкритому ґрунті помідори опиняються під дією прямих променів сонця, слід влаштувати їм тінь. Для цього можна використовувати будь-яку тканину або іншу перегородку. Щоб зберігати коріння в дихаючій, прохолодній землі, не варто забувати про розпушування і помірний полив.

Крок 4 — вентиляція

В період сильної спеки необхідно забезпечити рослинам нормальну циркуляцію повітря. Якщо помідори знаходяться у теплиці, слід відкрити навстіж двері і так само, як і у помідорів у відкритому ґрунті, зрізати нижнє листя з куща.

Крок 5 — листове підживлення

У спеку не слід переборщувати з введенням підживлень в ґрунт, бо в цей момент помідорам менше всього хочеться «їсти». А ось обприскати листя томатів корисним розчином, що містить кальцій, просто необхідно. Найкращим часом для цього буде ранок або вечір.

Як саме готувати натуральне підживлення, розповіли автори YouTube-блогу Dodaj, Umesi, Ispeci.

За їх словами, завдяки натуральному підживлення для томатів, перцю, огірків та інших рослин вони із легкістю перенесуть спеку в серпні й дадуть щедрий урожай.

«Харчова сода, йогурт і лаврове листя ефективні для всіх рослин. Результат — тони врожаю овочів. Також рослини будуть стійкі до спеки і посухи», — ідеться в описі ролика.

Приготування підживлення Закип'ятіть два літри води. Додайте два лаврові листки. За п'ять хвилин додайте 1 ст. л. соди та 1 ст. л. йогурта. За дві години влийте до концентрату 5 л води.

За словами авторки відео, цим підживленням можна раз на два тижні обробляти листя і плоди або ж поливати ним рослини, попередньо зволоживши ґрунт. Обробляти рослини потрібно рано-вранці або пізно ввечері.

Зверніть увагу також на найбільш ефективний засіб проти пожовтіння листя на огірках.

23

Читайте нас у Facebook та Instagram