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Допоможуть сметана і шурупи: обприскайте цією чудо-сумішшю томати та огірки — жовтизна відразу залишить їх

16:43 6 серпня 2023
обприскування

Щоб продовжити період активного росту та плодоношення огірків, рослини потрібно вчасно підгодувати та врятувати від жовтизни.

Для цього автори YouTube-каналу «Поради біолога» рекомендують приготувати чудо-розчин на основі сметани.

Столову ложку сметани та жменю шурупів залити водою та добре перемішати.

Потім додати ще 2 літри води і залишити настоюватись на добу.

Після цього рідину злити через сито. Шурупи більше не потрібні. До розчину додати ще літр води, щоб вийшло 3 літри.

Для обробки огірків склянку розчину розвести у 5 літрах води. Оприскувати по листу.


Раніше ми розповідали, як підгодувати огірки за допомогою моркви.

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