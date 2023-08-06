Допоможуть сметана і шурупи: обприскайте цією чудо-сумішшю томати та огірки — жовтизна відразу залишить їх

Щоб продовжити період активного росту та плодоношення огірків, рослини потрібно вчасно підгодувати та врятувати від жовтизни.

Для цього автори YouTube-каналу «Поради біолога» рекомендують приготувати чудо-розчин на основі сметани.

Столову ложку сметани та жменю шурупів залити водою та добре перемішати.

Потім додати ще 2 літри води і залишити настоюватись на добу.

Після цього рідину злити через сито. Шурупи більше не потрібні. До розчину додати ще літр води, щоб вийшло 3 літри.

Для обробки огірків склянку розчину розвести у 5 літрах води. Оприскувати по листу.

Раніше ми розповідали, як підгодувати огірки за допомогою моркви.

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