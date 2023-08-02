Найбільш ефективний засіб проти пожовтіння листя: дайте його огіркам у серпні, і вони знову стануть зеленими

У спекотні дні серпні городники переймаються швидким жовтінням листя на огірках, що призводить і до всихання зав'язі.

Однак автор популярного каналу «Поради біолога» знайшов вихід — він виготовив потужне підживлення для зневоднених рослин на основі насіння льону і кураги.

Дві жмені насіння і два-три сушених абрикосів слід залити 2 літрами води і настояти протягом ночі. Отриману суміш добре перебити в блендері, процідити і додати ще 1 літр води.

Отриманий розчин рекомендується розчинити у воді з розрахунку 2 склянки на 5 літрів, а далі — обробляти огудину по листю.

Нагадаємо, раніше на цьому ж каналі розповіли, навіщо на початку серпня обробляти огірки, томати та перець розчином на основі куркуми та чорного меленого перцю.

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