Найбільш ефективний засіб проти пожовтіння листя: дайте його огіркам у серпні, і вони знову стануть зеленими
У спекотні дні серпні городники переймаються швидким жовтінням листя на огірках, що призводить і до всихання зав'язі.
Однак автор популярного каналу «Поради біолога» знайшов вихід — він виготовив потужне підживлення для зневоднених рослин на основі насіння льону і кураги.
Дві жмені насіння і два-три сушених абрикосів слід залити 2 літрами води і настояти протягом ночі. Отриману суміш добре перебити в блендері, процідити і додати ще 1 літр води.
Отриманий розчин рекомендується розчинити у воді з розрахунку 2 склянки на 5 літрів, а далі — обробляти огудину по листю.
Нагадаємо, раніше на цьому ж каналі розповіли, навіщо на початку серпня обробляти огірки, томати та перець розчином на основі куркуми та чорного меленого перцю.