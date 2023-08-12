Чекайте на грошовий дощ: фінансовий гороскоп на тиждень з 14 до 20 серпня

За бажання представники всіх знаків Зодіаку можуть змінити життя на краще і знайти нові джерела доходу, вважають астрологи.

А оскільки майбутній тиждень має всі передумови для того, щоб ваш грошовий струмочок перетворився на потужну течію, з понеділка потрібно дотримуватися простих правил — залишатися в позитивному настрої, без страху і жалю про минуле дивитися в майбутнє, а також нарощувати капіталовкладення, пише сайт з гороскопами.

Що ж чекає на представників зодіакального кола?

Овен

Ви зможете укласти вигідну ділову угоду з новим партнером по бізнесу. Проаналізуйте кожен пункт договору, щоб не зробити фатальної помилки. До середини тижня у вас можлива зустріч із людиною, яка викладе перспективний інвестиційний план.

Телець

Бажано дотримуватися розумного балансу між витратами та доходами, оскільки прибуток хоч і очікується, але виявиться не настільки значним, як це було в попередні періоди. Зберігайте рівновагу і вчіться вкладати кожну копійку в саморозвиток.

Близнюки

Повітряна стихія допоможе вам піднестися над іншими зодіакальними символами та стати по-справжньому багатою людиною. Сміливо запускайте власний бізнес, але й від додаткової роботи не відмовляйтеся. Так ви сформуєте фінансову подушку безпеки на майбутнє.

Рак

Будьте розсудливі й перестаньте смітити грошима на те, що вам зовсім не потрібно. Всесвіт прихильний до вас і подарує шанс заробити більше грошей, але ви маєте виправити в собі неприборкане бажання здійснювати одну покупку за іншою.

Лев

Зірки складаються якнайкраще, щоб закласти фундамент майбутнього успішного підприємства. Опрацюйте бізнес-план і запропонуйте його на розгляд досвідченим професіоналам. Вони підкажуть слабкі місця у вашій витівці та вкажуть на потрібний напрямок, у якому можна розбагатіти.

Діва

На вас чекає стабільний і спокійний тиждень. Жодних потрясінь на фінансовій ниві не відбудеться, хоча і грошової зливи теж не передбачається. Дивіться на світ більш позитивно і пробуйте нові заняття. Так ви повністю розкриєте свій потенціал і здобудете довгоочікувану незалежність.

Терези

Хоч як дивно, але гроші почнуть липнути до вас ніби самі собою і ви просто не встигатимете їх витратити. Ваш знак вирізняється марнотратством і невмінням планувати сімейний бюджет, тому астрологи рекомендують повернутися з небес на землю і відкласти хоч що-небудь на майбутнє.

Скорпіон

Вроджена пристрасть допоможе вам отримати непоганий дохід від абсолютно нового джерела доходу. Ви отримаєте його після зустрічі з впливовою людиною, яка підведе вас до дверей нового життя, де панують успіх, багатство і процвітання. Будьте уважні до оточення, щоб не пропустити доленосний поворот.

Стрілець

Розгляньте як інвестиції облігації або акції стійких до економічних потрясінь компаній зі світовим ім'ям. Так ви створите привабливий портфель із різнобічним капіталом і вбережете себе від негативного впливу попередніх витрат.

Козоріг

У серпні на вас чекає успіх у роботі. Ви зможете реалізувати свої амбіції й отримати визнання своїх заслуг. Якщо плануєте змінити роботу, то це також вдалий час. Ви швидко знайдете нову компанію, яка припаде до душі та гідно винагородить вашу працю.

Водолій

Серпень буде відносно спокійним місяцем у фінансовому плані. Не очікуйте великих доходів, однак і великі витрати не передбачаються. Вам вдасться зберегти стабільне становище й уникнути будь-яких серйозних проблем. Пам'ятайте про свої цілі та амбіції, і не бійтеся ризикувати.

Риби

У серпні вам доведеться витратити багато грошей на різні витрати. Однак не забувайте про свій бюджет і не витрачайте більше, ніж можете собі дозволити. Якщо ви будете обережні, то зможете уникнути фінансових проблем. Значні інвестиції бажано перенести на інший тиждень.

Раніше «ФАКТИ» писали, кому зі знаків Зодіаку пощастить на вихідних 12−13 серпня. Тому готуйтесь, щасливчики!

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