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Події

Сім місцевих жителів стали жертвами перестрілки між п'яним кадировцем та російськими військовими під Маріуполем (відео)

9:43 13 серпня 2023
Машини з трупами

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, який раніше розповідав про ліквідацію в тичасово окупованому місті групи російський офіцерів, повідомив подробиці перестрілки, яку влаштували в селищі Урзуф окупанти.

«Кадирівців пустили на відпочинок в Урзуф, але у них виник конфлікт з місцевою військовою комендатурою. Почали погони зривати один одному, виникла перестрілка. Окрім русні розстріляли й цивільних. Відомо про загиблих двох дівчат-підлітків, чотирьох хлопців та жінку», — пише Андрющенко.

Напередодні він виклав у мережу відео, зняте на місці перестрілки. На ньому, зокрема, видні машини з розстріляними.

Раніше Петро Андрющенко повідомляв про ліквідацію в районі Бердянська російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Фото — скріншот

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