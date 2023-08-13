Пізнього вечора в суботу, 12 серпня, в Лондоні на рингу O2 Arena пройшов вечір боксу, в головному бою якого зійшлися ексчемпіон світу в суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа (25 перемог, 22 з них — нокаутом, 3 поразки), який програв у двох поєдинках українцю Олександру Усику, та Роберт Хеленіус із Фінляндії (32 перемоги, 21 з них — нокаутом, 4 поразки).

Нагадаємо, спочатку Ей Джей мав битися зі своїм співвітчизником Ділліаном Уайтом, але поєдинок був зірваний буквально за тиждень до запланованої дати через позитивний допінг-тест у Уайта, так що команда Джошуа змушена була терміново шукати заміну.

У підсумку Ентоні діяв на рингу з позиції сили. Незважаючи на те, що поєдинок проходив у неспішному темпі, британець методично завдавав удару за ударом по супернику, досить швидко «розквасивши» супернику носа.

Розв'язка настала у сьомому раунді. Джошуа пішов у чергову атаку та потужним ударом із правої «вимкнув світло» Хеленіусу.

Відео нокауту

Відеоогляд бою

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що приятель Ф'юрі вклав суперника на ринг за 89 секунд.

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