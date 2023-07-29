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Ілон Маск привітав свою колишню дружину з її заручинами

17:03 29 липня 2023
Талула Райлі та Томас Броді-Сангстер

Американський мільярдер Ілон Маск, нова компанія якого займається розробкою штучного інтелекту, став першим, хто привітав свою колишню дружину Талулу Райлі із заручинами. 37-річна актриса побралася з популярним британським актором Томасом Броді-Сангстером. Маск привітав закоханих на своїй сторінці у Twitter. Він розмістив серце, коментуючи твіт Райлі про заручини.

«Дуже рада повідомити, що після двох років знайомства ми з Томасом Броді-Сангстером заручені!» — написала Талула.

Томас поділився радісною новиною на своїй сторінці в Instagram.

«Радий повідомити, що Талула і я заручені. Love is all around», — написав 33-річний актор, зробивши цим відсилання до своєї ролі в культовій романтичній комедії «Реальне кохання». У фільмі 2003 року звучить пісня Love Is All Around.

Талула та Томас увечері 26 липня 2023 року в Лондоні

Важко повірити, що картина вийшла 20 років тому! Томасові тоді було 13 років. «Реальне кохання» зробило його зіркою. Потім він зіграв у популярних фільмах «Моя жахлива няня», «Останній легіон», а також у всіх частинах фантастичної кіносерії «Той, що біжить у лабіринті». Шанувальники серіалів добре знають актора з його ролей у «Грі престолів» та «Ферзевому гамбіті» (мінісеріал відомий в інтернеті також під назвою «Хід королеви»).

Фільм «Реальне кохання» зробив 13-річного Томаса зіркою

У Райлі та Маска була складна історія стосунків. Ілон познайомився з актрисою у 2008 році, невдовзі після розлучення зі своєю дружиною Джастін Лонг. У 2010 році Маск і Райлі одружилися. Але через два роки пара офіційно розлучилася. У 2013 році вони уклали другий шлюб. За рік мільярдер знову подав на розлучення, але незабаром відкликав свій позов. У 2016 році розлучення зажадала вже Талула. Шлюб був розірваний того ж року.

Талула та Ілон Маск у Лондоні у 2011 році

Райлі та Броді-Сангстер оголосили про свій роман у березні минулого року на церемонії вручення премії BAFTA. Вони познайомилися на зйомках фільму Денні Бойла «Sex Pistols», який розповідає про культову британську панк-групу.

Нині Томас і Талула збираються переїжджати до тихої сільської садиби, яку вони нещодавно придбали разом.

Раніше знаменита голлівудська актриса Рене Зеллвегер оголосила про заручини з телепродюсером Антом Анстедом. А кінозірка Дженніфер Лоуренс вперше прокоментувала чутки про роман із Ліамом Хемсвортом.

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