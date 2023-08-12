В Україні збираються знову підвищити пенсії: кому з «щасливчиків» можуть провести перерахунок

Після березневої індексації і підвищення пенсій деяким категоріям пенсіонерів у липні в уряді повідомили, що більше ніяких доплат до кінця року не передбачено.

В той же час, як виявилося, в Мінсоцполітики, вивчають можливість підвищити виплати тим літнім українцям, які отримують найменші пенсії.

Про це заявила в ефірі телемарафону заступниця глави Мністерства соціальної політики Дар'я Марчак.

Чиновниця пояснила, що зараз вивчають можливість підвищити виплати тим літнім українцям, які отримують менше 3−4 тисяч гривень.

«Ми робимо різні підрахунки зараз для того, щоб зрозуміти, як ми можемо підвищити пенсії саме тим громадянам, які отримують найменші пенсії. Які сьогодні отримують пенсії до 3 або 4 тисяч гривень. Щойно в нас з'являться такі пропозиції, ми підемо до парламентаріїв і будемо просити їх цей механізм підтримати», — зазначила Марчак.

Заступниця глави Мінсоцполітики також додала, що підвищити пенсійні виплати можуть завдяки вивільненню бюджетних грошей, які йдуть здебільшого на оборону, і спрямування їх на пенсійну сферу. Але у відомстві опрацьовують й інші варіанти.

Звичайно, за «щасливчиків» можна буде тільки порадіти. В той же час ситуація з пенсіями у наступному році залишається поки що не зрозумілою.

За словами шефині Марчак, міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, уряд у 2024 році планує провести індексацію пенсій, однак чи відбудеться вона у березні, наразі точно невідомо.

Жолнович пояснила, що індексація пенсій — це визначена законом вимога, хоча через війну індексацію пенсій можна тимчасово скасувати.

«Цьогоріч ми її зробили. Наступного року намагатимемося також, але складно сказати, що чекатиме нас на початку весни після ще однієї складної зими. Тому поки що плануємо, а життя покаже», — сказала вона.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто з пенсіонерів може розраховувати на додаткові виплати у серпні.

290

Читайте нас у Facebook та Instagram