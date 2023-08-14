Свято Маковея: що святити на Медовий Спас і які 17 трав і квітів повинні бути в букеті «маковійчика»
Сьогодні, 14 серпня, православні відзначають свято Маковея — Медовий Спас, він же — перший Спас, Мокрий Спас і Спас на воді.
Але в народі найчастіше його називають Маковія, пов'язуючи з іншим святом, днем пам'яті семи святих мучеників Маккавеїв, їхньої матері Соломонії та вчителя їхнього Єлеазара. Усі вони загинули в II столітті до н.е. за християнську віру. Їхній подвиг надихнув Іуду Маккавея підняти повстання проти правителя-язичника і здобути над ним перемогу.
Оскільки в цю пору дозрівав мак, то в народній свідомості ім'я Маккавея пов'язалося з маком, і на свято освячують мак.
На Медовий Спас у храмах відбуваються служби на честь Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього і здійснюють мале водосвяття, тому свято називають ще Спас на воді, або Мокрий Спас. Вважається, що вода цього дня має цілющу силу, тому її святять, а потім нею можна було лікуватися.
Також за старовинною традицією до церкви несуть овочі та фрукти, щоб отримати благословення на збір урожаю, а також мед. Вважається, що до цього дня бджоли якраз закривають стільники, і мед потрібно викачувати. Але пробувати можна лише тільки після освячення.
Також на Маковія святять коробочки маку — з них роблять букет «маковійчик». Загалом у такому букеті має бути 17 трав і квітів, серед них:
- м'ята;
- полин;
- овес або пшениця, жито;
- материнка;
- звіробій;
- безсмертник;
- чорнобривці;
- волошки;
- соняшник;
- рута;
- буркун;
- тирлич;
- любисток;
- чортополох;
- деревій;
- володушка;
- цикорій та інші.
Коробочки маку та колоски мають бути в центрі «маковійчика». Освячений букет потрібно цілий рік зберігати в оселі — вважається, що так він буде захищений від нечисті та пристріту. Також збір з освячених макових коробочок вішали над вхідними дверима оселі — щоб уберегти її від недобрих людей.
Чим пригощати на Медовий Спас
Головне частування на Маковія — це мед і мак. Вважається, що цього дня кожен має скуштувати хоча б ложечку освяченого меду, щоб цілий рік бути здоровим. Є навіть така приказка: «На перший Спас навіть жебрак медку спробує».
У свято з меду і маку готували всілякі страви: пекли медові пряники, пироги, варили збитень. На мед читали замовляння від хвороб і на благополуччя в родині. Випічкою і медом потрібно пригостити всіх, кого тільки зможеш, особливо нужденних. А ще — обов'язково допомогти їм і виручити, так і говорили: «Ти — за себе, ми — за тебе, а Христовий Спас — за всіх нас». Тоді весь рік не знатимеш бід, а в домі буде благодать.
Крім того, з цього дня у православних починається Успенський піст — до свята Успіння Пресвятої Богородиці. Піст суворий, тому в цей час потрібно повністю виключити з раціону продукти походження.
Є також й інші заборони на перший Спас:
- не можна лаятися, лихословити, у жодному разі не бажати зла;
- не можна займатися домашніми справами, працювати на городі;
- не можна відмовляти в допомозі і в милостині — достаток назавжди піде з дому.
Господині на Медовий Спас готують випічку з маком і медом. Оскільки цього дня починається Успенський піст, то вона має бути пісною. Обов'язковим цього дня вважається пригостити такою випічкою нужденних, а також допомогти їм. Зробити добру справу в цей день потрібно обов'язково, допомогти можна не тільки людині, а й тваринам. Тоді весь рік не знатимеш бід.
Є в народі цікавий звичай цього дня. Потрібно в баночку з-під меду протягом року складати монети — до наступного Медового Спаса, а потім віддати їх тому, хто потребує. Цей вчинок обов'язково повернеться благом і достатком.
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