Гарний час для німецьких ракет Taurus: Київ закликає Німеччину надати їх Україні

Україна продовжує діалог з німецьким урядом з вимогою надати Києву німецькі крилаті ракети Taurus для захисту від росії. Країна потребує їх, «щоб врятувати більше життів українських солдатів і цивільних осіб і прискорити звільнення своїх територій», про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bild am Sonntag.

«Формула проста: більша дальність ракет означає меншу тривалість війни. За допомогою цієї зброї Україна може досягти російських окупаційних сил на українській землі далеко за лінією фронту, порушити їхню логістику і знищити командні центри та склади боєприпасів».

Побоювання, що Україна може застосувати ракети Taurus проти цілей на території росії, є «необґрунтованими», запевнив глава МЗС.

Нагадаємо, що у Німеччині також посилився тиск на канцлера Олафа Шольца з цього питання. Політики з правлячих партій та опозиції вимагають надати українським збройним силам систему озброєння, придатну для знищення бункерів і захищених командних пунктів на відстані до 500 кілометрів.

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